Si chiama “Monumenti in Movimento” e, in concomitanza con la manifestazione “Monumenti Aperti”, vuole essere l’occasione nel quale sport e cultura si incontrano, tra natura, attività e tradizioni.

Sabato e domenica, a Sini, l’iniziativa giunta alla seconda edizione, nata da un’idea della società sportiva “Sini Masullas 2011”, in collaborazione con Comune, Pro loco e Carovana SMI, e dall’unione con la “Festa dello Sport”.

Nel corso delle due giornate ci si potrà cimentare con l’arrampicata, l’equitazione, l’orienteering, la bici, gli scacchi, il trekking e il calcio. Non solo, nella 2 giorni anche le “Isole del gusto”, con il “Pic-nic tra gli ulivi”, la “cena sotto le stelle”, “A tavola con il mondo” e la mostra mercato dei prodotti locali, e spazio a dibattiti, libri, performance e mostre. «Lo spirito della manifestazione – fanno sapere gli organizzatori - è quello della promozione degli sport minori che non hanno la visibilità di quelli più importanti e alcuni non sono presenti nel territorio. L'iniziativa prevede lezioni e pratiche per bambini e adulti, negli spazi dei monumenti inseriti nell'elenco della manifestazione “Monumenti Aperti”; da qui l'idea di chiamare l'evento “Monumenti in Movimento».

