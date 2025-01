Agris si impegna per il recupero e la valorizzazione degli oliveti del Montiferru con il Progetto “Olivi Montiferru”. Bandisce un progetto, per enti e operatori del settore, che mira al ripristino degli oliveti danneggiati dagli incendi del luglio 2021 e alla tutela del germoplasma olivicolo autoctono.

Un passo importante per proteggere e migliorare il prezioso patrimonio agricolo montiferrino dei paesi Bonarcado, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes, Sindia e Suni.

Il progetto nel dettaglio prevede: «interventi di miglioramento e tutela del germoplasma olivicolo autoctono con messa a dimora di nuove piante delle varietà storicamente più diffuse nel territorio: Bosana, Semidana e Tonda di Cagliari/Manna. Potranno contenere anche altre varietà che l’Agenzia riterrà opportuno impiantare, anche per finalità di studio e ricerca. Uno degli obiettivi è realizzare 10 ettari di oliveti pilota, polivalenti capaci di contribuire al rafforzamento e al rinnovamento della olivicoltura del territorio. Conterranno materiale genetico che potrà essere utilizzato anche come riserva per il materiale di moltiplicazione, da impiegare nello stesso territorio».

Le domande per partecipare al bando debbono essere inoltrate entro il 20 gennaio, per informazioni più dettagliate e chiarimenti si può consultare il sito web ufficiale di Agris Sardegna, entro i termini previsti.

Una opportunità da non perdere per contribuire alla rinascita del Montiferru: i nuovi impianti rappresenteranno un innovativo modello di gestione per gli olivicoltori, secondo i principi della moderna olivicoltura.

