Ancora poco più un mese, è sarà ancora una volta un paese vestito a festa, ad accogliere sabato 27 aprile le migliaia di visitatori e turisti in occasione della 15° edizione di “Saboris Antigus”, che rappresenta senza ombra di dubbio l’evento annuale più importante della comunità mogorese.

Tutte le numerosi componenti che contribuiscono da sempre al buon esito dell’iniziativa sono già impegnate affinchè ogni aspetto organizzativo sia curato nei dettagli. Appuntamento come di consueto promosso dalla Pro loco, insieme all’amministrazione comunale, le associazioni del paese e i tantissimi volontari sempre in prima fila.

Un’intera giornata davvero speciale che prevede degustazioni con tanto buon cibo e i vini locali. Le massaie sono già al lavoro per la preparazione delle tante specialità che faranno parte delle prelibatezze che verranno offerte come il pane, le pardule e i dolci, rigorosamente fatti a mano e poi cotti nel forno a legna. Ma nel centro storico non mancheranno neppure i momenti di intrattenimento.

Per quanti intendono partecipare ci si può rivolgere a: Mauro Orrù 335 8285245, Tiziana Grussu 340 0018836, Loredana Spanu 347 9710916. Negli anni Saboris Antigus si è affermato come un evento imprescindibile della primavera in Marmilla.

