Mogoro Søren Solkær al Festival Internazionale della FotografiaLa cittadina ospita il maestro dei ritratti
Il Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna prosegue il suo viaggio nella fotografia contemporanea con un ospite d’eccezione: il danese Søren Solkær, autore di ritratti iconici di artisti come Björk, Paul McCartney, Amy Winehouse, Patti Smith, Pharrell Williams, Samuel L. Jackson e David Lynch. Il 9 novembre, Mogoro ospiterà il suo progetto Black Sun, una potente esplorazione visiva che fonde arte, natura e mito attraverso le coreografie degli storni in volo.
Due gli appuntamenti aperti al pubblico: alle 15.30 visita guidata della mostra all’aperto con partenza dalla sede Avis, e alle 17.30 talk con l’autore presso la sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico. Entrambi gli eventi sono gratuiti.
Solkær condividerà immagini e riflessioni sui suoi trent’anni di carriera, offrendo uno sguardo intimo sul suo linguaggio visivo. L’iniziativa è organizzata da BìFoto APS con il sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Mogoro. Le mostre del festival, con oltre 400 opere, sono visitabili gratuitamente lungo le vie del paese, 24 ore su 24.