Il Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna prosegue il suo viaggio nella fotografia contemporanea con un ospite d’eccezione: il danese Søren Solkær, autore di ritratti iconici di artisti come Björk, Paul McCartney, Amy Winehouse, Patti Smith, Pharrell Williams, Samuel L. Jackson e David Lynch. Il 9 novembre, Mogoro ospiterà il suo progetto Black Sun, una potente esplorazione visiva che fonde arte, natura e mito attraverso le coreografie degli storni in volo.

Due gli appuntamenti aperti al pubblico: alle 15.30 visita guidata della mostra all’aperto con partenza dalla sede Avis, e alle 17.30 talk con l’autore presso la sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico. Entrambi gli eventi sono gratuiti.

Solkær condividerà immagini e riflessioni sui suoi trent’anni di carriera, offrendo uno sguardo intimo sul suo linguaggio visivo. L’iniziativa è organizzata da BìFoto APS con il sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Mogoro. Le mostre del festival, con oltre 400 opere, sono visitabili gratuitamente lungo le vie del paese, 24 ore su 24.

