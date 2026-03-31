Dopo alcune settimane di sospensione dovuta a problemi organizzativi, questa mattina il poliambulatorio di Mogoro ha ripreso regolarmente l’attività dei prelievi del sangue, effettuati dalle 8 alle 9. Durante il periodo di stop erano stati comunque garantiti i prelievi a domicilio, ma la sospensione del servizio ambulatoriale aveva creato inevitabili disagi all’utenza.

La Direzione generale della Asl 5 esprime rammarico per i disservizi delle scorse settimane e comunica che da ora in avanti i prelievi verranno effettuati ogni lunedì e martedì, sempre dalle 8.00 alle 9.00, esclusivamente su prenotazione.Le prenotazioni potranno essere effettuate il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00, con due modalità: di persona, recandosi al poliambulatorio di via Cagliari 29; oppure telefonicamente, chiamando il numero 0783 990539.

Le urgenze saranno comunque garantite anche senza prenotazione, così da assicurare continuità assistenziale ai pazienti che necessitano di interventi immediati. La Asl ricorda inoltre che eventuali anomalie o problemi possono essere segnalati al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Con la riattivazione del servizio, il poliambulatorio torna a essere un punto di riferimento fondamentale per la comunità, garantendo un presidio sanitario essenziale per il territorio.

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