Le condizioni delle strade urbane stanno alimentando non poche proteste, con i cittadini, che denunciano il pessimo stato in cui versano con buche ed avvallamenti. In alcuni casi si tratta delle conseguenze di lavori non ripristinati a dovere, in altri di situazioni vecchie e deteriorate nel tempo. Le proteste si moltiplicano così come le richieste di interventi urgenti per risolvere la situazione. Molti sono preoccupati per la sicurezza delle loro auto e della loro stessa incolumità.

Il sindaco Donato Cau risponde alle contestazioni evidenziando come l'amministrazione comunale conosce bene le problematiche. " Diversi interventi sono stati realizzati ed altri sono in itinere- spiega il primo cittadino - ma dobbiamo tenere conto che in presenza di numerosi lavori importanti per garantire dei servizi ai cittadini come ad esempio la fibra, non è facilissimo intervenire contemporaneamente. Stiamo monitorando comunque la situazione – sottolinea- e in sinergia con le imprese che eseguono già i lavori concordando il completamento dei lavori oltre allle strisce che spettano alle imprese dove sono intervenuti. Rassicuro tutti – aggiunge Cau- che nel rendiconto approvato durante il Consiglio comunale di martedì sono anche inserite le integrazioni di risorse attraverso il fondo unico regionale, parte delle quali saranno destinate proprio alla sistemazione delle strade e agli asfalti”.

