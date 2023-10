Importanti novità per il sito archeologico di “Cuccurada” tanto caro ai mogoresi e conosciutissimo in tutta la Sardegna. Terminati infatti i lavori attraverso i fondi destinati dall'Unione dei Comuni Parte Montis che hanno interessato in particolare la sistemazione delle aree esterne e della strada di accesso, prendono il via ora anche quelli avviati dal Comune di Mogoro.

Essendo il bene tutelato, gli interventi devono ovviamente essere eseguiti secondo le prescrizioni e le direttive della Soprintendenza. Le opere prevedono la messa in sicurezza della torre B e lavori di consolidamento e pulizia del sito, compresa la sistemazione della cartellonistica. Questo aspetto è molto importante ai fini turistici in quanto il sito è entrato a far parte della rete dei nuraghi, scelti insieme a soli altri 30 siti nuragici dall'associazione Sardegna verso l'Unesco, con conseguenti risvolti economici importanti nonché di grande visibilità.

E per la bellezza del sito bisogna evidenziare come siano stati celebrati anche dei matrimoni, sicuramente una ulteriore occasione di promozione per il paese e per tutto il territorio.

