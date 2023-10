Una gran folla di paesani ma anche di tantissime persone provenienti dai centri vicini è accorsa a Mogoro per l’ultimo commosso saluto a Salvatore Atzeni, 64 anni. “Rocca” come lo conoscevano tutti, è deceduto improvvisamente, lasciando in lacrime la moglie e quattro figli ed ammutolito un intero paese, dove lo scomparso era per davvero amato da tutti, piccoli e grandi.

Nel fine settimana c’erano state le sue ultime due uscite pubbliche dove era apparso, come sempre, sorridente e pieno di vita. Sabato non era voluto mancare per dare il benvenuto al nuovo parroco don Massimiliano, mentre domenica era sugli spalti a tifare la Freccia Mogoro, squadra del suo cuore alla pari del Cagliari.

Ma era soprattutto innamorato della sua Mogoro, sempre impegnato in prima fila per qualsiasi iniziativa ed attività. 30 anni fa aveva contribuito a fondare l'oratorio parrocchiale, ma non disdegnava l'impegno nel volontariato e nel sociale.

