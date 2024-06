Da lunedì 17 giugno la pediatra di libera scelta Francesca Demelas aprirà l’ambulatorio a Mogoro, in via Cagliari. A comunicarlo è il direttore del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba Andrea Paolo Floris. L’ambulatorio sarà aperto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00, mentre la dottoressa Demelas potrà essere contattata telefonicamente al numero 379 1732708 o via e-mail, scrivendo all’indirizzo studiopediatricomogoro@gmail.com.

«La scelta della pediatra - spiegano dalla Asl - potrà essere effettuata presso l’ufficio Scelta e revoca del poliambulatorio di Mogoro, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. a partire da lunedì 17 giugno, data di inizio dell’attività ambulatoriale». Al servizio potranno fare riferimento i pazienti residenti nei comuni di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris, che rientrano nell’ambito territoriale 7 della pediatria di libera scelta. In subordine, potranno richiedere l’iscrizione con la dottoressa Demelas, che dovrà espressamente accettare, anche i bambini privi di pediatra di libera scelta residenti negli ambiti limitrofi.

«Con l’arrivo della dottoressa Francesca Demelas a Mogoro – spiega il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Maria Serusi – andremo finalmente a colmare un vuoto assistenziale per 350 bambini rimasti privi di assistenza sanitaria a seguito del trasferimento della pediatra operativa in precedenza, ma potremo offrire una valida alternativa anche agli oltre 400 piccoli senza pediatra che risiedono nel vicino ambito territoriale 6, che gravita su Ales e Laconi». Complessivamente dunque, una soluzione per circa 750 bambini che ad oggi non hanno un’assistenza pediatrica di base.









© Riproduzione riservata