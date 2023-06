Anche a Mogoro è stato attivato il nuovo ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot). Si trova in via Cagliari al civico 29 e sarà operativo ogni lunedì dalle 9 alle 14.

Il servizio sarà a disposizione dei cittadini privi di medico di famiglia residenti nei comuni di Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Simala. Ad accogliere i pazienti ci sarà la dottoressa Elena Serghieva.

All'evento di inaugurazione dell’ambulatorio hanno partecipato il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi, quello dell’ufficio integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli, il direttore del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba Andrea Floris, l’ingegnere Elia Zichi, il consigliere regionale Emanuele Cera, il presidente del comitato di distretto di Ales-Terralba Francesco Mereu e il sindaco di Mogoro Donato Cau, affiancato da altri componenti dell’amministrazione comunale.

Si tratta del diciassettesimo ambulatorio Ascot messo al servizio della popolazione da parte della Asl 5, in un momento in cui è particolarmente difficile trovare le risorse mediche disposte ad assumere incarichi di medicina generale.

«Un progetto pilota - scrive la Asl in una nota - quello degli Ascot, che si sta gradualmente estendendo in maniera sempre più capillare e diffusa sul territorio provinciale, andando così a offrire una risposta immediata ai cittadini privi di medico di famiglia». Ma non è tutto. I presenti all’inaugurazione del nuovo ambulatorio hanno effettuato anche un sopralluogo al poliambulatorio di Mogoro per presentare gli imminenti lavori di ristrutturazione previsti nello stabile che ospita il servizio.

Il sindaco e l’amministrazione hanno proposto una struttura alternativa in cui assicurare il proseguimento delle attività cliniche programmate durante il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.

