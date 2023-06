Novità per i pazienti che non hanno medico di base. Il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot), attivato pochi giorni fa a Mogoro, esattamente il 16 giugno scorso, con tanto di cerimonia alla presenza del direttore generale della Asl del sindaco Donato Cau, verrà trasferito nel comune di Masullas, in via Vittorio Emanuele al civico 34.

Sarà operativo il mercoledì, dalle 9 alle 14, a partire dal 28 giugno 2023. Pertanto, il turno di lunedì 26 giugno originariamente previsto a Mogoro non sarà attivo.

«L’ambulatorio sarà rivolto ai soli pazienti privi di medico di medicina generale residenti nei comuni di Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas e Simala - fa sapere la Asl con una nota - Il trasferimento è stato concordato per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini della Marmilla, in quanto la sede di Masullas è in posizione più baricentrica rispetto ai paesi serviti dal nuovo ambulatorio, quindi più facilmente raggiungibile dagli abitanti del territorio».

