Sarà un intero paese in festa, Mogorella, sabato 22 luglio.

Nel piccolo centro, infatti, organizzata dall’associazione turistica Pro loco, con il patrocinio del Comune, è in programma la 30esima edizione della “Sagra della Pecora”. La manifestazione si svolgerà in via Trieste, come negli ultimi anni fino al 2019, prima della sosta per il Covid.

Il programma. Alle 16 l’intrattenimento per bambini, con scivoli gonfiabili nella zona del campo sportivo. Nell’area attrezzata di piazza Trieste, verrà allestita la mostra di pittura dell’artista di Mogorella Elvio Sanna, dal tema “Non Solo Mogorella”. Alle 20.30 la sagra vera e propria, con il menu che include carne di pecora “in cappotto”, contorno di patate e cipolle, pane fatto in casa, formaggio, vino e dolci locali. Alle 22.30, nell’area di piazza Trieste, l’intrattenimento in compagnia del gruppo etnico “Dilliriana”.

«L’amministrazione – sottolinea il sindaco Lorenzo Carcangiu – è soddisfatta dell’impegno delle associazioni, in primo luogo della Pro loco, col nuovo direttivo, poi della neonata associazione culturale “I 3 Tubi” e della nascita dell’associazione sportiva Mogorella, che si propone per l’iscrizione della squadra nella Terza Categoria. Ci auguriamo che continuino a proporre eventi e incontri, collaborando tutti per costruire una solida rete di aiuto reciproco».

© Riproduzione riservata