Il periodo del Carnevale si avvicina e a Mogorella è stata fissata la data per la festa che vuole coinvolgere tutta la comunità e non solo. Sabato 14 febbraio, infatti, è stato programmato il “Ballo in Maschera”. L’organizzazione del carnevale mogorellese è curata dalla Pro loco, in collaborazione con il comitato di San Lorenzo Martire 2026. A partire dalle 19 il via con una degustazione di ceci e fave per tutti. Dalle 22, invece, zeppolata e ballo in maschera. La manifestazione si svolgerà nel chiosco della centrale piazza Trieste, mentre in caso di maltempo ci si sposterà nei locali del salone parrocchiale.

