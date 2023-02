Tempo di carnevale anche a Mogorella e Assolo. In vista della ricorrenza più colorata dell’anno l’amministrazione comunale di Mogorella e la “Cooperativa Sociale Mosaico” organizzano la serie di iniziative denominati “Carnevale 2023”.

La prossima settimana ci sarà spazio per i laboratori a tema: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18, ci si preparerà per settimana successiva, quella dedicata ai festeggiamenti. Festa in programma martedì 21, negli spazi del Salone Parrocchiale, dalle 16 alle 19.

Nel corso della festa in maschera grande spazio ai travestimenti, ai giochi e soprattutto alle frittelle. Per richiedere informazioni ci si potrà rivolgere presso gli uffici comunali.

Ad Assolo, invece, sono aperte le iscrizioni dei carri e dei gruppi allegorici che intendono partecipare alla sfilata del Carnevale Assolese 2023 prevista per sabato 11 Febbraio. Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 di venerdì 10 all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.assolo.or.it.

© Riproduzione riservata