Anche a Mogorella si è tenuto un momento di riflessione e ricordo in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Nella strada principale del paese, lungo via Risorgimento, è stata posizionata la panchina rossa e le scarpette rosse, oltre ad un mazzo di fiori, per ricordare tutte le vittime di femminicidio e sensibilizzare le persone alla lotta contro questa forma di violenza.

La “panchina rossa” è stata un’iniziativa delle dipendenti comunali, in collaborazione con le ex lavoratrici Compau. Inoltre, un pensiero è stato posizionato anche all’ingresso della biblioteca comunale, frutto del lavoro della struttura, in collaborazione con le utenti. Entrambe le iniziative hanno trovato il pieno appoggio dell’amministrazione comunale.

«Ringrazio le autrici dell’iniziativa – commenta il sindaco Lorenzo Carcangiu – e c’è da dire che questi gesti simbolici servono non solo a ricordare le vittime sempre più in aumento di femminicidi, ma anche per informare che esiste un numero di emergenza al quale non bisogna esitare di rivolgersi nel caso di violenze o persecuzioni».

