Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e o ristrutturazione della prima casa. I beneficiari che potranno beneficiare del sussidio dovranno essere residenti nel Comune di Mogorella o trasferirci la residenza da un Comune con più di 3.000 abitanti.

L’intervento è inserito all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Le risorse stanziate dalla Regione e destinate alla realizzazione dell’intervento, per quello che riguarda il Comune di Mogorella, per l’annualità 2025, sono pari a poco più di 62.000 euro.

Gli interessati dovranno trasmettere le domande agli uffici comunali entro il prossimo 30 maggio, mandando la documentazione esclusivamente tramite PEC (indirizzo comune.mogorella.or@legalmail.it).

