Buone notizie, a Mogorella, sul fronte degli interventi sulla viabilità locale. Il Comune, infatti, le scorse settimane ha ottenuto un finanziamento regionale di 300mila euro per affrontare queste criticità. Cifra che l’amministrazione comunale conta di utilizzare per mettere in sicurezza alcuni tratti di via Risorgimento e altre strade del centro storico. Contestualmente verranno liberate anche delle risorse dal bilancio riferito al periodo 2026-2028 che saranno utilizzate per interventi su viabilità rurale e impianto idrico rurale. “Siamo molto contenti di questo risultato – afferma il sindaco Lorenzo Carcangiu - continuiamo a lavorare preparando progetti che possano essere finanziati nei diversi bandi e che cercheremo piano piano di intervenire sugli altri tratti del vecchio acciottolato. Le risorse liberate verranno riprogrammate, viste le altre emergenze”.

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