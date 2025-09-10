L'ufficio postale di via Santa Croce resterà chiuso per circa 20 giorni al fine di consentire i lavori, già avviati, per l’ammodernamento della struttura previsto dal progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa nazionale rivolta ai Comuni con meno di 15mila abitanti per semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’intervento prevede la riorganizzazione degli spazi interni, l’installazione di nuovi arredi funzionali e una serie di migliorie strutturali pensate per aumentare comfort e fruibilità da parte dei cittadini.

Una volta completati i lavori, la sede offrirà anche nuovi servizi come il rilascio dei certificati Inps, gli atti di Volontaria Giurisdizione e i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo di chiusura, la continuità dei servizi è garantita attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Tresnuraghes, in via Maria Grazia Poddighe, operativa il mercoledì e il venerdì dalle 8:20 alle 13:45. Qui saranno disponibili sia i servizi tradizionali, come operazioni su libretti e conti Bancoposta, sia il ritiro della corrispondenza.

