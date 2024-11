Tutti pazzi per il vino, nonostante il tempo non sia stato clemente. Sono arrivato in migliaia a Milis, lo scorso fine settimana, in occasione della "Rassegna Vini di Sardegna", la numero 35. I presenti hanno potuto apprezzare l'oro rosso e il giallo grazie alla presenza di venti Cantine che hanno proposto oltre 50 etichette. Apprezzati come sempre i vini novelli per tutti i palati ma anche la linea di vini biologici. All'evento promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Milis, non è mancato il cibo da strada. Apprezzati anche i piatti preparati dagli chef di alto livello come Ivan Matarese e Pierluigi Fais. In tantissimi hanno partecipato ai convegni. Gli esperti hanno parlato di opportunità per il vino sardo e analizzato le potenzialità dei vitigni, anche quelli meno conosciuti. Si è parlato anche di possibili sviluppi sul mercato. E poi tanta cultura con i monumenti del paese aperti per l'occasione. Non è mancato un tuffo nei giardini storici della Vega di Milis e la scorta di agrumi. Ha avuto un grande successo la mostra sull'artigianato a cura della Confartigianato di Oristano, ospitata a Palazzo Boyl. Soddisfatti della manifestazione il sindaco Monica Ortu e il presidente della Pro Loco Luigi Murgia. E già si pensa al prossimo anno.

