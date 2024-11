L’obiettivo è quello di recuperare risorse economiche da utilizzare poi per la comunità e di mettere in sicurezza le strutture. Il Comune di Milis ha deciso di mettere in vendita due immobili vecchi e inutilizzabili da tempo e un terreno.

L’asta avverrà il dieci dicembre. Il primo edificio si trova in via Giuseppe Verdi, per un totale di 75 metri quadrati. Costruito presumibilmente all’inizio del secolo scorso, il caseggiato non è stato oggetto negli anni di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e attualmente versa in pessime condizioni statiche.

L’immobile, che in passato è stato adibito a pubblico esercizio, risulta in cattivo stato di conservazione e manutenzione. Si parte da una base d’asta di 56.500 euro. Il secondo edificio si trova invece in via Armando Diaz, per un totale di 35 metri quadri. L’immobile, in stato di completo abbandono, si presenta in condizioni fatiscenti. In questo caso si parte da una base d’asta di 12mila euro. L’ area urbana in vendita, di 215 metri quadri, si trova invece in via Diaz. Si parte da 21.500 euro.

«Si tratta di beni che il Comune non è mai riuscito a trasformare in qualcosa di utile - spiega la sindaca Monica Ortu - Dopo la vendita, che spero vada a buon fine, decideremo in che modo utilizzare le risorse».

© Riproduzione riservata