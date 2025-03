Nel corso dell’ultima riunione, la Giunta comunale di Villaurbana ha approvato la delibera di adesione, da parte del Comune, al “Progetto Sportelli per l’istituzione di mense per la ristorazione collettiva a chilometro zero”. Un’iniziativa promossa dall’assessorato all’Agricoltura e Riforma agropastorale a favore di Anci Sardegna.

Già nel 2023, il Comune di Villaurbana aveva aderito al progetto "MENSarda - mense a km zero", iniziativa che mirava a creare un sistema integrato tra enti pubblici e privati, promuovendo la ristorazione collettiva sostenibile a km 0, la valorizzazione delle produzioni locali di qualità e dell'educazione alimentare.

Con l’ultima delibera si rinnova l’impegno nella versione aggiornata del progetto e a sottoscrivere il Manifesto per la Ristorazione Collettiva.

«Aderire al progetto – commenta l’assessora Maddalena Spiga - significa garantire un servizio di ristorazione scolastica di alta qualità, basato sull’impiego di prodotti tipici locali per valorizzare le tradizioni alimentari del territorio. È fondamentale che i bambini conoscano le proprie radici gastronomiche e comprendano l'importanza di un’alimentazione sana, scegliendo cibi provenienti dalle aziende agricole e di trasformazione locali, o comunque prodotti in Sardegna. Promuovere il consumo di alimenti locali, biologici e a km 0 non solo favorisce uno stile di vita sano, ma contribuisce anche al sostegno dell’economia locale e alla riduzione dell’impatto ambientale».

Non solo alimentazione, dunque, ma anche cultura. «Consumare nella mensa scolastica prodotti come il nostro pane o il nostro olio - conclude Spiga - non significa soltanto offrire alimenti di qualità, ma anche rendere i bambini consapevoli del valore di questi prodotti, che rappresentano un patrimonio culturale da conoscere, tutelare e valorizzare, essenziale per l’identità delle nostre aree rurali».

