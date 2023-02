Soluzione provvisoria, a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia, per quel che riguarda il medico di base.

Infatti, dal prossimo 3 marzo prenderà servizio, seppur in via provvisoria, la dottoressa Francesca Serra. A darne notizia è il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, attraverso i suoi canali social. «Siamo molto felici di questo avvenimento e per questo ringraziamo la dottoressa e la Asl per la disponibilità e il supporto fornito. Ringrazio anche i medici di guardia che hanno prestato il massimo della disponibilità per superare l’emergenza». Nei mesi scorsi, infatti, a cavallo tra la cessazione del servizio del dottor Aldo Rizzetto (primi di gennaio 2023) e ora, era stato il servizio di Guardia Medica Diurna, presente a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia, a tamponare il problema.

Nelle prossime settimane, nella comunità del Monte Arci arriverà, seppur provvisoriamente la dottoressa Serra al servizio della cittadinanza. Nei prossimi giorni dovrebbero conoscersi dettagli maggiori sul nuovo medico che avrà sede a Villaurbana. In ogni caso, l’impegno a garanzia della sanità locale non si ferma. «Quello che è sicuro – conclude Pireddu – è che continueremo a lavorare, insieme agli altri colleghi sindaci, per la risoluzione definitiva della criticità, sperando di riuscire a trovare medici che possano prendere servizio in via definitiva nelle nostre comunità».

