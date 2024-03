Anche quest’anno si ripete a Masullas l’appuntamento con il concorso “MasullasInFiore”. L’iniziativa, organizzata dal Comune e dal Ceas Masullas – Parte Montis, taglia il traguardo dell’undicesima edizione e ha l’obiettivo di abbellire l’immagine del paese con l’utilizzo dei fiori.

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e sarà diviso in cinque categorie: “Davanzale Fiorito”, “Angolo Fiorito”, “ArteFlor Masullas”, “Bixinau Froriu” e “MasullasInFiore Social”.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni si potranno effettuare fino al 21 aprile via e-mail (indirizzo ceasmasullas@tiscali.it), WhatsApp (al 3891777100) o in forma cartacea tramite la cassetta postale presente all’ingresso secondario del Comune in via Vittorio Emanuele, o la sede Ceas, ex Convento dei Cappuccini, o presso la Biblioteca comunale “Predi Antiogu”, in via Roma.

A fine concorso premi per i primi tre classificati delle categoria “Davanzale Fiorito”, “Angolo Fiorito” e “Arteflor Masullas”, e ai primi delle categorie “Bixianu Froriu” e “MasullasInFiore Social”. I riconoscimenti saranno sotto forma di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante.

