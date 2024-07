È in programma sabato, a Masullas, la sesta edizione della Sagra del Maiale Arrosto. L’organizzazione è a cura dell’associazione “Fadeus Festa”, in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune. Il via alle 20, in piazza Sepuvelda. Nel corso della serata anche musica e balli, in compagnia di “Marta e il suo gruppo”. “Siamo giunti alla sesta edizione della Sagra – commentano gli organizzatori - che quest'anno porterà ai visitatori un nuovo menù”. I visitatori, infatti potranno degustare un vassoio, del costo di 13 euro, composto da pasta al sugo di salsiccia, carne di porchettone, pane, verdure, acqua e vino. Un evento abbastanza recente, ma che negli anni passati ha sempre riscosso un buon successo (500 pasti nella scorsa edizione). L’evento di sabato rientra all’interno del cartellone di “MasullasEstate 2024”, che racchiude le manifestazioni che si svolgeranno a Masullas da giugno a settembre.

© Riproduzione riservata