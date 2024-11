Anche quest’anno, a Masullas, si svolgerà “La Festa degli Anziani”, organizzata dall’amministrazione comunale. Un appuntamento che fa ormai parte della tradizione dell’autunno masullese, una festa che si svolge dagli anni ’90. L’evento è in programma sabato 23 novembre. Il programma prevede alle 11.30 la Santa Messa, mentre a seguire ci sarà il pranzo collettivo in una struttura della zona.

Chi è impossibilitato a raggiungere la località del pranzo ci sarà a disposizione anche il trasferimento con un mezzo. L’invito è aperto a tutta la popolazione. Le iscrizioni alla giornata potranno essere effettuate fino a lunedì 18 novembre. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune. “L’intento – commenta l’assessora Manuela Porta – è quello di far trascorrere una giornata in compagnia alle persone anziane che vivono da sole”.

