Ritorna, a Masullas, l’appuntamento con la “Passeggiata Ecologica”.

L'edizione 2024 della giornata, aperta agli adulti e ai bambini, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del “Ceas Masullas – Parte Montis”, si svolgerà il prossimo 25 aprile. L’occasione per poter ammirare le bellezze naturalistiche, ma non solo.

Sarà possibile, infatti, partecipare come dei veri ecologisti: sarà l’occasione, armati di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti, per ripulire le zone attraversate.

In questo modo, oltre a vivere la natura, un appuntamento per imparare a rispettare l’ambiente e la natura, cercando di trasmettere i valori alle nuove tradizioni. Il programma prevede, alle 7.30, il ritrovo presso la “Casa dei Cacciatori”. Alle 8 la partenza per la passeggiata “Natura più pulita” seguita, alle 11.30, dalla Santa Messa. Alle 12.30 il pranzo conviviale, negli spazi esterni della “Casa dei Cacciatori”, con l’allestimento di alcuni gazebi, a contatto con la natura. Nel pomeriggio, dalle 15 giochi per bambini e adulti e, infine, musica e balli. Le adesioni, aperte a tutti, potranno essere effettuate entro il prossimo 15 aprile.

