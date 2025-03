Prosegue la serie di laboratori pensati dalla Fondazione Parte Montis nell’ambito del progetto "A spasso nel Tempo", finanziato dal Fondo Cultura 2021. L’ultima iniziativa è intitolata “Laboratorio Connection Lab”; un evento pensato per chi vuole imparare a costruire una strategia social efficace e realizzare in autonomia contenuti coinvolgenti.

Nei locali del Centro Culturale di via Brigata Sassari a Masullas, in programma 4 appuntamenti. Il primo, dedicato ai fondamenti dei social media, si è svolto nella giornata di lunedì. Il secondo è in programma domani, dalle 14.30 alle 18, su “Come e Cosa Comunicare”, strategie copy e storytelling. Gli ultimi, invece, saranno lunedì 7, dalle 9.30 alle 13, e mercoledì 9 aprile, dalle 14.30 alle 18, con un laboratorio pratico su un piano editoriale e strumenti di grafica ed editing gratuiti.

La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere o approfondire le strategie aggiornate sui Social media per crescere la propria presenza digitale.

