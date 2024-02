Il Comune di Masullas ha avviato un bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive.

I contributi sono rivolti, per l’anno 2024, ad associazioni, enti e istituzioni senza scopo di lucro.

L’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca ha messo a disposizione 33.500 euro: 18.500 per il settore culturale e ricreativo, 12mila per il settore sociale e 3mila (fino a un massimo di 1.500 euro a progetto) per il settore sportivo. Il contributo richiesto non potrà finanziare integralmente le attività da svolgere e non potrà essere superiore all’80% delle spese preventivate. Inoltre la concessione del contributo è vincolata all’impegno, da parte del beneficiario, di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

La richiesta di concessione del contributo dovrà essere presentata entro le 12 del prossimo lunedì 11 marzo, via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it) o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Amministrativo.

