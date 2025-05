Il Comune di Masullas ha pubblicato l’avviso pubblico, rivolto agli anziani del paese, per partecipare ad un incontro pubblico in vista del viaggio dedicato a loro. L’appuntamento è per mercoledì 7 maggio, alle 17, nell’aula consiliare del Comune.

Nel corso dell’incontro si avrà la possibilità di discutere sulle modalità e definire i dettagli del soggiorno. Viaggio dedicato, in particolare, ai residenti sopra i 65 anni per quanto riguarda gli uomini e over 60 per le donne e che l’amministrazione comunale ha previsto per il prossimo mese di settembre.

Sarà il quarto anno in cui si propone l’iniziativa. Le mete scelte nel 2024 erano state tra Puglia e Basilicata, alla scoperta delle bellezze dei trulli e dei sassi tipici della zona, con tappe a Bari, Alberobello, Ostuni, Matera, Lecce e Polignano a Mare.

