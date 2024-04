Il Comune di Masullas, nelle scorse settimane, ha deciso di partecipare ad un bando del Ministero dell’Interno per la concessione di un contributo fino a 150mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione di strade, ponti e viadotti.

Nello specifico, l’ente ha presentato un progetto esecutivo per la sistemazione della strada che collega il paese con Siris e Pompu, per un importo complessivo dei lavori di 250mila euro (150mila da fondi ministeriali e 100mila di cofinanziamento comunale). In particolare verrà rimesso a nuovo il manto stradale e il tratto verrà messo in sicurezza dai detriti presenti attualmente.

«Una strada comunale – commenta il sindaco Ennio Vacca – che è stata danneggiata dalle piogge e per i cittadini molto importante. Ad oggi, considerando che in molti tratti non è rimasto asfalto, molti detriti finiscono sulla provinciale, perpendicolare all’arteria oggetto del progetto, creando un pericolo per gli automobilisti che la percorrono».

