Il Comune di Masullas ha pubblicato il bando per l’assegnazione, in diritto di proprietà, delle aree attrezzate del Piano di Insediamenti Produttivi (area PIP). Per l’anno 2024 ha intenzione di cedere due aree, le ultime due, situate in località “S’Argiola”: una è grande 1317 metri quadrati, l’altra di 1053. Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione, seguendo il modulo predisposto dal Comune, all’Ufficio Protocollo attraverso la PEC (protocollo@pec.comune.masullas.or.it), entro il prossimo 6 marzo.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico Comunale. «Abbiamo pubblicato l’avviso – commenta il sindaco Ennio Vacca – per mettere le aree nella disponibilità di qualche impresa che ha la necessità di sviluppare la propria attività. Sono gli ultimi due lotti disponibili, dopodiché la zona PIP sarà piena. Per noi questa è una cosa molto positiva e motivo di orgoglio perché significa che le imprese del nostro territorio stanno crescendo».

