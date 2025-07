Proseguono gli appuntamenti con “Disegniamo Masullas”, il percorso pensato dal Comune, in collaborazione con Sardach e Università degli Studi di Cagliari “Spin Off”, verso una costruzione condivisa del nuovo Puc. L’ente, infatti, dopo aver ottenuto un finanziamento per aggiornare il Piano Urbanistico Comunale, ha deciso di chiedere la partecipazione dei cittadini, con idee, esternando i bisogni e le proposte per definire in maniera condivisa il futuro del paese. Il secondo dei tre appuntamenti, è intitolato “Mappiamo Masullas” e sarà un laboratorio itinerante, per le vie del centro abitato, di mappatura partecipata dei punti di interesse. L’incontro è fissato per mercoledì 9 luglio, alle 18.30, nella sala consiliare di via Vittorio Emanuele. Il terzo e ultimo appuntamento, invece, sarà a fine luglio.

