Il Comune di Masullas ha pubblicato il bando per la selezione di un giovane da impiegare nel progetto di Servizio Civile. Il volontario verrà impiegato all’interno del progetto “Aiutiamo Informando 2025”.

Nello specifico, si tratta di un programma di “Servizio Civile Digitale”, nella quale i volontari andranno a ricoprire il ruolo di “facilitatori digitali”, contribuendo all’accrescimento delle competenze digitali diffuse, per favorire l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva da parte di tutti.

Il progetto che verrà avviato a Masullas si pone l’obiettivo di migliorare la fruibilità e l’accesso ai servizi pubblici digitali da parte dei cittadini e, in particolare, favorire l’accesso ai servizi delle fasce più svantaggiate della popolazione. Le attività svolte dall’operatore volontario saranno quelle di sportello di assistenza digitale al cittadino ad accesso ai servizi della pubblica amministrazione, di sportello di apertura SPID per il cittadino, oltre ad attività di sensibilizzazione e informazione al cittadino sui principali servizi digitali e quella di elaborazione di materiale informativo per la popolazione.

Il progetto avrà la durata di 12 mesi e al bando potranno partecipare i ragazzi dai 18 ai 28 anni, che potranno presentare la domanda entro il prossimo 26 settembre.

