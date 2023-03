Giovedì, a Masullas, verranno consegnate le “Uova Solidali”. Nell’aula consiliare del paese, a partire dalle 16.30, a nome dell'amministrazione verranno consegnate a tutte le bambine e i bambini, residenti nel Comune di Masullas, da 0 a 13 anni. Uova che riportano ad un tema di rilevanza sociale, in quanto i proventi della vendita andranno all’ENEA, la European Neuroblastoma Association Onlus. L’ENEA è un’associazione creata e composta da genitori che hanno esperienza diretta di neuroblastoma, una neoplasia pediatrica altamente maligna, ancora oggi prima causa di morte per malattia in età prescolare.

In tutta Italia, ormai da anni, questa associazione presta la propria opera di volontariato per sostenere la ricerca scientifica contro questa grave forma tumorale dell’infanzia e ha maturato e condiviso l’urgenza di imprimere un nuovo impulso alla lotta contro neuroblastoma e le altre neoplasie solide pediatriche.

Un’iniziativa che ripete quanto fatto lo scorso anno, quando sempre i temi sociali furono messi in primo piano, con l’amministrazione che allora regalò l’uovo di pasqua che contribuiva alla ricerca sulla fibrosi cistica.

