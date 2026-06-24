Entra nel vivo, a Masullas, l’edizione 2026 di “MasullasInFiore”.

L’iniziativa, arrivata alla tredicesima edizione, è promossa dal Comune e dal CEAS – Parte Montis, con la finalità di abbellire l’immagine del paese con l’utilizzo dei fiori e rendere visiva la consapevolezza di abitare e vivere un luogo ricco di particolarità e importanza. Il Concorso, rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, si suddivide in varie categorie: “Davanzale Fiorito”, “Angolo Fiorito”, “ArteFlor Masullas”, “Giardino segreto” e “MasullasInFiore Social”.

Proprio per quanto riguarda quest’ultima categoria sono aperte le votazioni sui canali social dell’organizzazione. Si potrà votare sfogliando l’album delle foto in gara nella pagina facebook del CEAS – Parte Montis e mettere un “mi piace” allo scatto preferito. Le votazioni saranno aperte fino al 6 luglio.

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