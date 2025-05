Sabato 31 maggio, a Masullas, il doppio appuntamento con la 14sima “Sagra de su Caboniscu” e la seconda “Sagra de is Crogoritas”. Una giornata ricca di eventi, con un ritorno al passato, alla scoperta della cultura e delle tradizioni del paese. L’organizzazione è a cura della Pro loco, in collaborazione con le associazioni del paese e il contributo del Comune. Il programma prevede il via alle 13, quando ci sarà l’inizio delle degustazioni de “Su Caboniscu” e “Is Crogoristas”, dei piatti tipici e l’apertura degli stand. Alle 15.15, invece, lo spettacolo itinerante con il Gruppo Medievale “Quartiere Castello” e “Iscola Castellana” di Iglesias. Nel corso del pomeriggio anche laboratori di Crogoristas, Scatteddus, impagliatura di scanni e di Tessitura. Alle 16.30 l’esibizione degli sbandieratori, combattimento di scherma storica e inquisizione delle streghe. A seguire lo spettacolo musicale dei “Fantasias de Ballos”. Alle 19, nuova apertura degli stand di degustazione e chiusura con musica e intrattenimento. “Questo evento – afferma Francesco Maccioni, presidente della Pro loco - rappresenta un’importante celebrazione delle tradizioni gastronomiche e culturali del nostro territorio. I visitatori potranno gustare il famoso Caboniscu, insieme alle deliziose Crogoristas, preparati secondo le ricette tradizionali. Una festa di sapori e cultura, che rappresenta non solo un momento di convivialità, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami all’interno della nostra comunità e valorizzare le nostre tradizioni”.

