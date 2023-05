È partito il conto alla rovescia, a Masullas, in vista delle attività estive dedicate ai minori dai 6 ai 17 anni.

Il Comune di Masullas, ente promotore degli eventi, ha impostato tutto secondo due fasce d’età distinte: dai 6 ai 14 anni e dai 14 ai 17. Per i più piccoli è in programma il “Blue Summer Camp”, nella piscina di Taraxi.

Il campo estivo sarà dedicato alle attività acquatiche e alla sostenibilità ambientale e si svolgerà nell’arco di 6 settimane, con 3 appuntamenti la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dal 26 giugno al 4 agosto.

Nello specifico ci si dividerà tra la pratica sportiva in piscina e laboratori su tematiche legate al mare e alla sostenibilità ambientale. Le attività avranno inizio alle 9 e termineranno alle 17. Per quanto riguarda i ragazzi dai 14 ai 17 anni, invece, sono previste attività ludico-ricreative e di socializzazione organizzate fuori dal territorio di Masullas, con la possibilità di scegliere tra diversi svaghi (parco acquatico, di avventura, laser game o bowling). Il periodo previsto per la realizzazione è il mese di luglio.

Gli interessati potranno chiedere informazioni presso gli uffici comunali e presentare le pre-iscrizioni entro martedì prossimo.

© Riproduzione riservata