Pubblicato, a Masullas, il bando per la concessione ai privati cittadini di un contributo a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione di prime case. L’intervento rientra tra le misure di contrasto allo spopolamento rivolte ai centri con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Il Comune di Masullas ha a disposizione 30.700 euro circa per l’annualità 2023 (risorse aggiuntive) e 46.100 euro circa per il 2024.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta o per l’importo massimo di 15mila euro a persona. Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche in fase di costituzione e non residente, a condizione che la trasferiscano a Masullas entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori e che il comune di provenienza non sia un piccolo comune. Gli interessati potranno presentare l’istanza via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it. La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il prossimo 6 marzo. «Dal 2022 – commenta il sindaco Ennio Vacca – abbiamo già avuto 6 beneficiari e ora contiamo di accogliere altre 5 domande. Negli ultimi 3 anni sono stati fatti diversi interventi che ci hanno portato ad avere un saldo demografico positivo».

