Anche quest’anno, a Masullas, l’occasione dell’arrivo della Pasqua coincide con un gesto di cuore per i più piccoli. L’amministrazione comunale, infatti, mercoledì 1 aprile, invita la popolazione ad un momento di comunità, dedicato ai bambini. In collaborazione con la “Lega Italiana Fibrosi Cistica – Sardegna” verranno così distribuite le “Uova Solidali”, simbolo di condivisione e attenzione verso gli altri. Dalle 16.30, nell’aula consiliare del Comune, si terrà l’iniziativa risolta ai bambini residenti nati dal 2012 al 2026. Un piccolo gesto che racchiude il significato dello stare insieme, sostenere una causa importante e regalare un sorriso ai più piccoli.

«Da sei anni la nostra Pasqua ha un doppio valore – commenta l’assessora Manuela Porta - un dono per i nostri ragazzi e un sostegno concreto alla ricerca. In questo percorso abbiamo scelto di sostenere ogni anno una realtà diversa, offrendo un aiuto economico a più associazioni. Quest'anno il nostro impegno è dedicato alla Ricerca sulla Fibrosi Cistica Sardegna. Vogliamo che i giovani comprendano che dietro la dolcezza del cioccolato c'è la speranza che alimentiamo per tanti pazienti. Educare all'empatia è il dono più grande».

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