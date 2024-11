Buone notizie, a Masullas, sul fronte dei finanziamenti ricevuti per opere pubbliche. Infatti, nelle scorse settimane, l’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca è stata beneficiaria di un doppio contributo dalla Regione.

Per quanto riguarda la pulizia dei fiumi e dei corsi d’acqua all’interno del territorio, la somma ottenuta è di poco più di 52.900 euro, che verranno destinati alla pulizia dell’alveo del fiume. «Ogni anno – commenta Vacca – riusciamo a ottenere il finanziamento perché siamo in linea con l’utilizzo delle risorse. Queste risorse sono a cadenza annuale, per il triennio 2024-2025-2026. A breve contiamo di avviare progettazione e lavori».

Inoltre, per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Particolareggiato Regionale, arrivano nelle casse comunali altri 110mila euro, ai quali si dovrà poi aggiungere una quota del 22% di cofinanziamento comunale.

«Una cifra estremamente importante – conclude il primo cittadino – per poter aggiornare questo strumento urbanistico e riuscire così a dare gambe a questa ulteriore richiesta della comunità. Era tra le linee programmatiche di mandato perché sappiamo che da questi interventi passa lo sviluppo della comunità».

