Sono stati aperti a Masullas i termini per la presentazione delle adesioni al viaggio culturale dedicato al “Gruppo Giovani 2025”. La destinazione scelta da amministrazione comunale e giovani del paese è Madrid. Il viaggio è stato fissato da giovedì 8 a martedì 13 maggio.

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione occorre essere residenti a Masullas e avere un’età compresa tra i 40 e i 65 anni per gli uomini e i 40 e i 60 anni per le donne. Qualora non si raggiunga il limite massimo di 45 partecipanti saranno accettate le iscrizioni dei cittadini non residenti a Masullas, con priorità per coloro che hanno partecipato ad altre iniziative promosse dal Comune negli anni scorsi.

Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo comunale entro giovedì 10 aprile. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.

