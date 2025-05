Un premio per i giovani di Masullas che si sono laureati nel 2024, con l’assegnazione di un bonus a chi ha presentato una tesi di laurea riguardante il territorio masullese. È quanto deciso dall’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca, con l’istituzione del “Premio di Laurea 2024”. Beneficiari i ragazzi residenti che hanno concluso il percorso universitario con la Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale e Magistrale a ciclo unico. Prevista una somma da dividere in parti uguali tra le domande che verranno presentate e cifre individuali in base alla graduatoria. Ogni studente potrà ricevere massimo 400 euro per la Triennale e 700 euro per la Specialistica o Magistrale. Sarà di 300 euro, invece, il bonus per la presentazione di una tesi su Masullas. “Anche quest’anno – commenta il sindaco Ennio Vacca – daremo questo premio per sostenere i ragazzi che proseguono gli studi. Ci sembra fondamentale, come amministrazione, sostenere i giovani che arrivano a raggiungere questo importante traguardo”. Le richieste si potranno presentare entro il prossimo 20 giugno.

