Proseguono, a Masullas, con l’apertura dei termini di iscrizione, le fasi di organizzazione del Viaggio di Istruzione a Bruxelles, riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

L’obiettivo del soggiorno, previsto dal 20 al 23 marzo prossimo, è quello di promuovere la conoscenza delle principali istituzioni europee nei giovani del paese.

Oltre ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni, verranno ammessi con riserva anche quelli tra i 30 e i 35 anni, e accettati esclusivamente in caso di eccedenza di posti a disposizione e solo dopo aver soddisfatto la priorità garantita ai più giovani.

Se non si dovesse raggiungere il limite massimo di 50 partecipanti, verranno accettate anche le iscrizioni di ragazzi tra i 18 e i 35 anni, non residenti a Masullas. Le adesioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, in municipio, entro mercoledì 8 gennaio. Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Sociale e nel sito istituzionale del Comune.

