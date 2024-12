Il Comune di Masullas ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico denominato “Bonus Asili Nido”, per l’anno 2024. L’intervento è destinato alle famiglie che hanno figli di età compresa tra 3 mesi e i 3 anni, frequentanti Nidi, Micronidi, Sezioni Primavera Pubblici o Privati. Il "Bonus Asili nido" consiste in un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti, determinato in base alle risorse nella disponibili. Possono presentare la richiesta i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, comprese le famiglie di fatto, che hanno uno o più figli fiscalmente a carico, tra i 3 mesi e i 3 anni, e aver presentato all’Inps la certificazione Isee per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. La domanda potrà essere presentata, entro il 30 dicembre, via Pec (protocollo@pec.comune.masullas.or.it), o in modalità cartacea (via posta o a mano) all’Ufficio Protocollo. La modulistica da utilizzare dovrà essere quella messa a disposizione dagli uffici comunali e presente nel sito istituzionale dell’ente.

