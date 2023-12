Una serie di attività, in occasione del Natale, che vogliono coinvolgere l’intera comunità di Masullas. Il tutto nel corso di un mese di eventi, organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni.

Il cartellone degli avvenimenti, denominato “Magici Eventi Natalizi”, si pone proprio l’obiettivo di regalare un’atmosfera festosa per adulti e bambini. Dallo scorso weekend fino all’Epifania, un calendario ricco di eventi, tra musica, divertimento e intrattenimento. «Come da tradizione – fanno sapere dall’amministrazione - in questi momenti di festa e di gioia e speranza per tutti, un particolare pensiero verrà dedicato alle persone che si trovano in un momento di particolare fragilità». A questo proposito, da domenica scorsa fino al 31 dicembre, gli amministratori comunali faranno visita a queste persone.

Gli eventi si svolgeranno in diversi punti del paese: dalla piazza del Comune alla Chiesa, dalla Scuola Materna alla biblioteca, fino all'Aula Consiliare. Nei prossimi giorni, tra gli avvenimenti in programma, i festeggiamenti religiosi in onore di Santa Lucia e, giovedì, “Officine del Natale”, laboratori creativi per tutte le età.

