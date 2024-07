È stato pubblicato, dal Comune di Masullas, il bando per l’assegnazione dei premi di laurea per il 2023. L’obiettivo è premiare il profitto scolastico degli studenti, oltre che sostenere la spendibilità di progetti di tesi che valorizzino il territorio.

I premi di Laurea sono destinati ai neolaureati che hanno concluso positivamente un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, residenti a Masullas e che hanno discusso la tesi nel periodo tra il 1 gennaio 2023 e il 12 dicembre dello stesso anno. Il bando è articolato in due sezioni: una dedicata alle lauree triennali (600 euro da dividere in parti uguali in base alle domande pervenute, con aggiunta di 200 euro al primo classificato, 150 euro al secondo e 50 al terzo), l’altra alle Specialistiche, Magistrali e Magistrali a ciclo unico (mille euro da dividere in parti uguali tra le istanze arrivate, più 350 euro al primo classificato, 200 euro al secondo e 150 euro al terzo).

Prevista l’assegnazione di un bonus di 300 euro per i neolaureati che hanno presentato una tesi di laurea dedicata al territorio di Masullas. «Un bando che ormai pubblichiamo ogni anno – commenta il sindaco Ennio Vacca – e vuole essere un riconoscimento per gli sforzi fatti dai ragazzi nel loro corso di studi, coronato con l’ottenimento della Laurea. Come al solito, un bonus particolare abbiamo deciso di dedicarlo alle tesi dedicate al nostro territorio». Le domande potranno essere presentate, entro il 6 settembre.

