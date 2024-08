Novità a Masullas, sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno delle aree pubbliche del paese.

L’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca ha ottenuto un finanziamento regionale di 300mila euro per terminare i lavori in via Nazionale. In questo modo si completerà la riqualificazione della via principale, nelle ultime settimane teatro della creazione del murale orizzontale, fino all’incrocio di via Vittorio Emanuele.

Con quest’ultimo contributo, verranno rifatti i marciapiedi e sostituite le piante presenti attualmente, con altri alberi più idonei al centro abitato. Un completamento degli interventi iniziato da qualche anno.

«Si tratta di un progetto che va andanti avanti da 3 anni – commenta il sindaco Ennio Vacca – una priorità per la nostra amministrazione. In particolare, con il rifacimento di tutti i marciapiedi che erano estremamente degradati, con numerosi ostacoli soprattutto per anziani, carrozzelle e passeggini».

