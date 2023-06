Il Comune di Masullas, per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, ha ottenuto un contributo di poco meno di 182mila euro dal Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli interventi sono finanziati dall’Unione Europea – Next GenerationEu.

Nello specifico, 47mila euro circa sono stati stanziati per implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi Cloud qualificati; 10.200 euro circa per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati; poco meno di 80mila euro per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici; 7.300 euro per l’adozione dell’applicazione “IO” come principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali; 14mila euro favorire l’adozione dell’identità digitale e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente; poco più di 23mila euro per la digitalizzazione degli avvisi pubblici.

I progetti finanziati, in osservanza delle scadenze dettate dal PNRR, seguiranno nei prossimi mesi i procedimenti necessari per la loro attuazione. «Sono risorse – commenta il sindaco Ennio Vacca - che ci permettono di migliorare i servizi per i cittadini. Con la digitalizzazione dovrebbe esserci una maggiore accessibilità ai servizi pubblici, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa».

