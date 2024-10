Martedì e mercoledì, a Baressa, i cittadini saranno grandi protagonisti delle attività del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità del paese. La struttura, infatti, aprirà le porte agli abitanti del paese per l’iniziativa “Fioritura collettiva: i mandorli di Baressa”. In questa occasione, i partecipanti, realizzeranno quella che diventerà parte di un’opera collettiva che andrà ad abbellire il paese. Grande protagonista dell’opera sarà il suo prodotto principe, la mandorla. “Nel laboratorio di ceramica – annunciano il sindaco Mauro Cau e il suo vice Mirko Pisu – in compagnia dell’artista Jubanna, i partecipanti realizzeranno tantissimi fiori di mandorlo, che diventeranno un’opera d’arte collettiva. Sono invitati tutti, bambini, giovani, adulti ed anziani”. L’occasione rientra all’interno della manifestazione regionale “Ceas Aperti”, con il centro “Il Mandorlo” che aprirà le sue porte per la due giorni, dalle 18 alle 19.30. “Sarà una bella occasione – concludono Cau e Pisu – per stare insieme, rafforzare lo spirito di comunità, contribuire a rendere il nostro centro abitato più accogliente e colorato, ma anche ad accrescere la coscienza ambientale di tutti noi cittadini di Baressa”.

