27 agosto 2025 alle 16:24
Marrubiu, tre incendi nelle campagne: canneti a fuocoNecessarie diverse ore per spegnere le fiamme e bonificare le zone interessate
I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano sono intervenuti a Marrubiu nella notte scorsa per spegnere tre incendi divampati in diverse campagne del paese.
Gli incendi hanno interessato alcuni canneti e campi.
Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate fino al mattino per bonificare le zone colpite.
